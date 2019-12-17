Москва, , 10:57 — REGNUM Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 18 декабря посетит Иран, сообщили 17 декабря в пресс-службе аппарата СБ.

Отмечается, что в Тегеране Патрушев примет участие в многосторонней встрече секретарей совбезов и советников по нацбезопасности, посвященной афганской проблематике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили вопросы мирного урегулирования ситуации в Афганистане.

Стороны уделили особое внимание совместной борьбе с современными вызовами и угрозами, а также расширению партнерства в военной и военно-технической сферах.

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