Луганск, , 10:56 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, который представил в Верховную раду проект закона о внесении изменений в конституцию, стремится только ускорить процесс захвата власти через своих представителей, ещё более отдаляя Киев от установления мира в Донбассе. Такое заявление сделал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

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«Это очередная подмена смысла и сути Минских договорённостей, которая лишь отдаляет Киев от установления мира в Донбассе», — подчеркнул глава республики, слова которого цитирует Луганскинформцентр.

Пасечник напомнил Властям Украины, что «все инициативы, связанные с имплементацией Минских договорённостей», Киев должен согласовывать с Луганской и Донецкой Народными Республиками. Глава ЛНР отметил, что в опубликованном проекте поправок ничего не говорится об особом статусе Донбасса, хотя именно для этого в комплексе мер и предусмотрены изменения в конституцию.

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«Чтобы реализовать Минские договорённости, Украине необходимо отказаться от системной подмены смыслов и подлогов, — подчеркивает Пасечник. — Киеву нужно строго следовать комплексу мер и согласовывать свои действия с представителями республик. Другого пути у Зеленского нет».

Как сообщало ИА REGNUM, текст законопроекта о децентрализации власти на Украине, внесённый 13 декабря президентом страны Владимиром Зеленским в Верховную раду, был обнародован 16 декабря. Одним из ключевых положений законопроекта является ликвидация губернаторов и введение института префектов, которые назначаются и увольняются президентом Украины по представлению правительства. Они будут представлять федеральную власть в областях и округах.

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