Тбилиси, , 10:55 — REGNUM Два американских конгрессмена Адам Кинзингер и Геракл Конноли обратились с открытым письмом к премьер-министру Грузии Георгию Гахария и выразили ему возмущение в связи с развивающимися в Грузии процессами — насилием в отношении мирных демонстрантов и провалом избирательной реформы.

Письмо Кинзингер опубликовал на своей странице в Twitter и подчеркнул, что грузинские официальные лица должны немедленно возобновить переговоры с оппозицией, чтобы провести обещанные реформы.

По оценке конгрессменов, после обретения Грузией независимости в стране был сформирован сильный демократический фундамент и продемонстрирована приверженность демократическим ценностям, таким, как свободные и справедливые выборы.

«Именно поэтому мы шокированы срывом обещанных реформ в связи с вопросом перехода на пропорциональную избирательную систему. Грузия на протяжении многих лет работала над этими реформами вместе с Евросоюзом и Венецианской комиссией. Выполнение этих обязательств важно не только для мирового сообщества, но, что самое главное, для грузинского народа. Надеемся, что грузинские официальные лица немедленно возобновят переговоры и проведут указанную важную реформу», — говорится в послании рассерженных американских законодателей.

В письме подчеркивается, что грузинский народ хочет иметь правительство народа, действующее по воле народа, приближенное к Западу и стремящееся к интеграции с Евросоюзом и НАТО.

«Именно поэтому и вышло столько людей на улицу, чтобы мирно выразить свое возмущение, а потом насильники их разогнали. В то время как у любого правительства есть право применения законной и пропорциональной силы против насильственных беспорядков, демократы должны уважать право граждан на выражение собственного мнения мирными средствами», — поучают грузинских руководителей два американских законодателя.

Судя по тону письма, оба являются близкими друзьями экс-президента Михаила Саакашвили и построили свое послание к грузинскому премьеру на той «объективной информации», которую им предоставил сам Саакашвили. Письмо датировано 13 декабря и касается тех митингов у здания парламента, когда представители оппозиции прямо переходили на насилие и оскорбления в адрес полицейских и депутатов парламентского большинства и которым полиция в ответ противопоставляла лишь кордоны и заграждения, дабы предотвратить вторжение массы разъяренных и разгоряченных (алкоголем или наркотиками) лиц в здание парламента и других госструктур.