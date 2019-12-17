Москва, 17 декабря 2019, 10:54 — REGNUM Американские сенаторы озаботились тем, насколько просчитаны риски и последствия возможного выхода США из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 17 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующий запрос, которые американские законодатели направили в Национальную разведку США.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, трое сенаторов Конгресса США обратились к исполняющему обязанности директора Национальной разведки Джозефу Магуайру с просьбой провести анализ последствий возможного выхода США из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Запрос составлен заместителем руководителя комитета по иностранным делам Сената США Робертом Менендесем, а также сенаторами Тоддом Янгом и Крисом Ван Холленом.
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