Джакарта, , 10:53 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что государство сосредоточится на борьбе с терроризмом в рамках председательства в Совете Безопасности (СБ) ООН в 2020 году, сообщает Sindonews.

«Есть две темы, которые будут затронуты во время председательства в СБ ООН в августе 2020 года. Во-первых, это улучшение методов санкций, связанных с борьбой с терроризмом. Во-вторых, внедрении «мягкого подхода», — заявила Грата Энда Верданингтяс, глава департамента по международной безопасности и разоружению МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее консультационные встречи по вопросу укрепления сотрудничества и координации Совета Безопасности ООН между Индонезией, США и Вьетнамом прошли на Бали.

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