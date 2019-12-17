Вашингтон, , 10:56 — REGNUM Процедура импичмента, запущенная демократами против президента США Дональда Трампа, может дополнительно усилить его поддержку среди избирателей в 2020 году, заявил глава консервативной некоммерческой организации FreedomWorks Адам Брэндон в статье для издания The Hill.

«Британские избиратели решили поддержать Консервативную партию, которая пообещала продолжить процедуру Брексита, — это решительный удар по европейскому статусу-кво», — говорится в статье.

По словам эксперта, по всему миру в демократических государствах избиратели отвергли власть политической элиты, которая еще несколько лет назад держала в своих руках властные рычаги, поскольку избирателям нужны выборные должностные лица, которые сосредоточены на популярных вопросах, а не на поддержании власти политической элиты.

«Все началось с британского референдума о членстве Великобритании в ЕС, а затем данный процесс охватил весь Европейски союз. На недавних выборах в Канаде Либеральная партия премьер-министра Джастина Трюдо лишилась мест и теперь ей придется формировать правительство меньшинства. Победа президента США Дональда Трампа на выборах — это не единичный случай недовольства элитой, а самый сильный и нетривиальный», — добавил эксперт.

Брэндон отметил, что процедура импичмента, запущенная демократами против Трампа, лишь дополнительно подстегнет американских избирателей, поддержавших в 2016 году его кампанию против истеблишмента, чтобы «осушить болото» в Вашингтоне.

«Если результаты недавних выборов по обе стороны Северной Атлантики могут хоть как-то прояснить ситуацию с отношением американских избирателей к статусу-кво, то можно сказать, что Трамп останется в Белом доме еще на четыре года», — говорится в статье.

Напомним, президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Согласно недавнему опросу, который провели эксперты из Quinnipiac University, рейтинг Трампа достиг максимума: 43% респондентов одобрили политику президента.

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