Вашингтон, 17 декабря 2019, 10:56 — REGNUM Процедура импичмента, запущенная демократами против президента США Дональда Трампа, может дополнительно усилить его поддержку среди избирателей в 2020 году, заявил глава консервативной некоммерческой организации FreedomWorks Адам Брэндон в статье для издания The Hill.
По словам эксперта, по всему миру в демократических государствах избиратели отвергли власть политической элиты, которая еще несколько лет назад держала в своих руках властные рычаги, поскольку избирателям нужны выборные должностные лица, которые сосредоточены на популярных вопросах, а не на поддержании власти политической элиты.
Брэндон отметил, что процедура импичмента, запущенная демократами против Трампа, лишь дополнительно подстегнет американских избирателей, поддержавших в 2016 году его кампанию против истеблишмента, чтобы «осушить болото» в Вашингтоне.
Напомним, президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Согласно недавнему опросу, который провели эксперты из Quinnipiac University, рейтинг Трампа достиг максимума: 43% респондентов одобрили политику президента.
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