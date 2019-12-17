Лондон, 17 декабря 2019, 10:54 — REGNUM В финансовой сфере выход Франции из Базельской структуры может оказаться более опасным для ЕС, чем Брексит (выход Британии из ЕС), заявил британский экономист Ховард Дейвис в статье для издания Project Syndicate.
По словам эксперта, в мире финансового регулирования Фрексит (т.е выход Франции их Базельской структуры), похоже, представляет большую угрозу для европейского игрового поля, чем Брексит.
Напомним, ранее в министерстве финансов Франции заявили, что Базель III — документ Базельского комитета по банковскому надзору, содержащий глобальные стандарты банковского регулирования — должен быть пересмотрен, поскольку в отношении европейских банков применяются более строгие правила, по сравнению с теми правилами, которые применяются к американским банкам.
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