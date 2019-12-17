Лондон, , 10:54 — REGNUM В финансовой сфере выход Франции из Базельской структуры может оказаться более опасным для ЕС, чем Брексит (выход Британии из ЕС), заявил британский экономист Ховард Дейвис в статье для издания Project Syndicate.

«По крайней мере, в том, что касается финансового сектора, большая угроза исходит от Франции, нежели от Великобритании», — говорится в статье.

По словам эксперта, в мире финансового регулирования Фрексит (т.е выход Франции их Базельской структуры), похоже, представляет большую угрозу для европейского игрового поля, чем Брексит.

«С учетом того, что президент Франции Эммануэль Макрон недавно констатировал «смерть мозга» НАТО, кажется, что в настоящий момент во Франции подготавливают аналогичный вердикт и в отношении Базельского комитета по банковскому надзору», — добавил эксперт.

Напомним, ранее в министерстве финансов Франции заявили, что Базель III — документ Базельского комитета по банковскому надзору, содержащий глобальные стандарты банковского регулирования — должен быть пересмотрен, поскольку в отношении европейских банков применяются более строгие правила, по сравнению с теми правилами, которые применяются к американским банкам.

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