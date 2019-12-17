Пекин, , 10:53 — REGNUM Отличительная черта промышленной политики США заключается в том, что Вашингтон наносит удары по иностранным конкурентам, чтобы поддержать развитие отечественных производителей, заявил сотрудник Университета Фудань Сун Гоую в статье для издания The Global Times.

«В отличие от промышленной политики других стран, направленной на повышение внутренней согласованности, политика США направлена на то, чтобы использовать мощь страны для удара по любой другой стране или компании, которые могли бы бросить вызов США в ключевых технологических секторах», — говорится в статье.

По словам Гоую, правительство США ополчилось против китайского технологического гиганта Huawei, чтобы выиграть время для разработки собственных технологий в сфере 5G.

«США безосновательно наносят удары по иностранным конкурентам, чтобы развивать собственные компании — это своего рода «инновационный подход» в сфере промышленной политики США», — добавил эксперт.

Напомним, до того, как Китай объявил о своей программе «Сделано в Китае — 2025» в 2015 году, Национальный совет по науке и техники США при исполнительном аппарате президента в феврале 2012 года опубликовал «Национальный стратегический план по усовершенствованному производству», предусматривающий увеличение инвестиций и поддержку важных отраслей промышленности, включая такие области, как 3D-печать, «умное» производство и композитные материалы.

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