Пекин, 17 декабря 2019, 10:53 — REGNUM Отличительная черта промышленной политики США заключается в том, что Вашингтон наносит удары по иностранным конкурентам, чтобы поддержать развитие отечественных производителей, заявил сотрудник Университета Фудань Сун Гоую в статье для издания The Global Times.
По словам Гоую, правительство США ополчилось против китайского технологического гиганта Huawei, чтобы выиграть время для разработки собственных технологий в сфере 5G.
Напомним, до того, как Китай объявил о своей программе «Сделано в Китае — 2025» в 2015 году, Национальный совет по науке и техники США при исполнительном аппарате президента в феврале 2012 года опубликовал «Национальный стратегический план по усовершенствованному производству», предусматривающий увеличение инвестиций и поддержку важных отраслей промышленности, включая такие области, как 3D-печать, «умное» производство и композитные материалы.
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