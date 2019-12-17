Москва, , 10:48 — REGNUM Фракция «Единая Россия» склонна поддержать законопроект, касающийся фактически приравнивания мусоросжигания к утилизации мусора — с оговорками. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») в ходе брифинга.

«Поддержим с оговорками. Принято решение подготовить постановление Госдумы, там будут отражены меры, которые мы предлагаем реализовывать параллельно», — сказал Бурматов.

Он заверил, что «адептов сжигания отходов во фракции нет».

Парламентарии склонны поддержать «очередной подход к снаряду» из-за трех новелл. Первая норма — вводится запрет на сжигание тех отходов, из которых не были извлечены полезные фракции.

«Второе — законопроект вводит обязательную экологическую экспертизу объектов мусоросжигания… Эта система про то, чтобы объяснить людям последствия», — указал депутат.

Третье нововведение — изменяется порядок расходов средств экологического сбора, средства направляются на утилизацию.

Госдума сегодня, 17 декабря, обсудит поправки к закону «Об отходах производства и потребления», которые фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.

Изменения предполагаются в законопроект об авансовых платежах за негативное воздействие на окружающую среду, принятый Госдумой в первом чтении в январе 2019 года.

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