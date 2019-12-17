Исламабад, , 10:54 — REGNUM Бывший президент и военный лидер Пакистана Первез Мушарраф приговорён к смерти специальным судом страны. Об этом сообщает 17 декабря газета Dawn.

Коллегия из трёх судей, возглавляемая главой Высокого суда Пешавара Вакаром Ахмадом Сэтхом признала Мушаррафа виновным в государственной измене. При вынесении вердикта судьи руководствовались шестой статьей Конституции Пакистана.

Судебное разбирательство по делу о госизмене бывшего лидера было завершено в ноябре, объявление приговора отложили до декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, генерал Мушарраф руководил Пакистаном в 2001—2008 годах. Обвинения в адрес Мушаррафа связаны с событиями 2007 года, когда он приостановил действие конституции и ввёл в стране чрезвычайное положение.

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