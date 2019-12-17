Вашингтон, , 10:48 — REGNUM «Группа друзей Грузии» в Конгрессе США написала обращение грузинскому премьер-министру Георгию Гахария, выражая озабоченность в связи с тем, что в стране не началась избирательная реформа. Текст письма 16 декабря выложил на своей странице в соцсети Twitter сопредседатель «друзей», сенатор Адам Кинзингер.

«Мы были шокированы сообщением о том, что в парламенте потерпела крах обещанная реформа, которая должна была установить пропорциональную систему выборов», — говорится в тексте письма.

В обращении также содержится призыв к Тбилиси не допускать насилия в отношении протестующих, а также говорится, что народ Грузии желает иметь правительство, которое будет двигать страну в сторону Запада, к членству в НАТО и вхождению в Евросоюз.

Как передавало ИА REGNUM, политический кризис в Грузии начался из-за того, что правящая партия «Грузинская мечта» пообещала принять закон, по которому выборы в парламент должны проходить по пропорциональной схеме, а не по смешанной, но 14 декабря депутаты парламента не поддержали законопроект на голосовании. Это вызвало в стране волну протестов, организованных оппозиционными силами.