Баку, 17 декабря 2019, 10:34 — REGNUM В столице Азербайджана началась встреча главы республики Ильхама Алиева с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил 17 декабря официальный сайт президента Украины.
После встречи начнутся переговоры делегаций под руководством лидеров двух стран, будут подписаны двусторонние документы. Позже Алиев и Зеленский проведут совместный брифинг.
Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом. В ходе визита планируется проведение украино-азербайджанского бизнес-форума.
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