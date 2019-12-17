Баку, , 10:34 — REGNUM В столице Азербайджана началась встреча главы республики Ильхама Алиева с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил 17 декабря официальный сайт президента Украины.

«Официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции президента Азербайджанской Республики. Главы государств осмотрели строй роты почётного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана», — сказано в сообщении.

После встречи начнутся переговоры делегаций под руководством лидеров двух стран, будут подписаны двусторонние документы. Позже Алиев и Зеленский проведут совместный брифинг.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом. В ходе визита планируется проведение украино-азербайджанского бизнес-форума.

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