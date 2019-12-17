Токио, , 10:24 — REGNUM 16 декабря в Токио состоялся еще один раунд переговоров представителей Южной Кореи и Японии по вопросам экспортных ограничений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, южнокорейскую сторону представил генеральный директор по международной политике министерства торговли, промышленности и энергетики Ли Хо Хён, японскую — его коллега Ида Йоити.

Известно, что переговоры продлились около 10 часов, что на 3 часа дольше, чем было запланировано изначально.

В рамках встречи сторонам удалось лучше понять системы управления экспорта в странах, а также сойтись во мнении относительно необходимости повышения эффективности экспортного контроля.

Известно, что представители Южной Кореи и Японии приняли решение о продолжении переговоров.

По данным японских СМИ, встреча по данному вопросу на уровне министров, предположительно, состоится 22 декабря.

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