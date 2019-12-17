Пекин, , 10:16 — REGNUM В Пекине прошла церемония награждения ветеранов, которая состоялась в рамках встречи партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина с представителями ветеранских коллективов, сообщает 16 декабря Синьхуа.

На встрече также присутствовали члены семерки Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК Ван Хунин и Хань Чжэн.

Во встрече приняли участие 450 человек, представлявших более 150 трудовых коллективов. Поздравив их, Си Цзиньпин призвал «беречь достижения славного прошлого, использовать жизненный и профессиональный опыт в целях реализации мечты о великом возрождении китайской нации».

В докладе, с которым выступил член Политбюро, заведующий Организационным отделом ЦК Чэнь Си, подчеркивалась важность ветеранского опыта, передающегося подрастающим поколениям.