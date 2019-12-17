Джакарта, , 10:14 — REGNUM Индонезия обеспокоена сообщениями об угнетении мусульман-уйгуров в Китае и продолжает уделять приоритетное внимание механизму диалога с КНР по этому вопросу, сообщает Sindonews.

«Наша позиция, как неоднократно заявлялось, заключается в том, что в принципе у нас есть опасения, но мы также выдвинули механизм консультаций с властями Китая», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

В МИД Индонезии отметили, что в этом вопросе есть динамика.

«Необходимо уважать разрешение внутренних механизмов, и Китай это сделал. Мы просто ждем прогресса», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уйгурские мусульмане в Китае направили помощь в размере 20 тыс. долларов США пострадавшим от цунами в Зондском проливе в индонезийских провинциях Бантен и Лампунг через гуманитарную организацию Aksi Cepat Tanggap.

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