Екатеринбург, , 10:11 — REGNUM Екатеринбургские депутаты отложили в сторону вопрос о расходовании средств на переезд и медиасопровождение гордумы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам спикера гордумы Игоря Володина, депутаты встретятся на отдельном собрании, где и решат судьбу денег. Мероприятие состоится в середине или конце января 2020 года.

Пока же деньги в размере более 29 млн рублей будут формально «заморожены», уточнил председатель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд депутатов призвали передать деньги на медиасопровождение думы и переезд в ЦУМ в пользу детских садов и школ города. Вопрос решили рассмотреть позже, чтобы не срывать принятие бюджета Екатеринбурга на 2020 год.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге решат судьбу «пиар-денег» думы