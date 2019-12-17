Донецк, , 10:01 — REGNUM Чиновники офиса президента Украины во второй раз попались на попытке сфальсифицировать итоги саммита «нормандской четвёрки» в Париже. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, слова которой обнародованы 17 декабря на официальном сайте ведомства.

Она отметила, что вместо официального англоязычного текста на сайте президента Украины опубликован англоязычный перевод украинской версии.

«Официальная английская версия коммюнике так и не была опубликована. Вместо того чтобы взять этот официальный вариант на сайте Елисейского дворца, украинские чиновники решили проявить то ли креативность, то ли халатность и разместили на сайте офиса президента Украины текст, переведённый ими же с украинского на английский», — рассказала Никонорова.

Глава МИД ДНР добавила, что такие действия могут говорить либо о вопиющей некомпетентности украинских чиновников, либо об умышленной фальсификации.

Министр призвала украинскую сторону немедленно опубликовать единственно верный документ, согласованный со всеми участниками прошедших переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на сайте президента Украины опубликовали украинский перевод коммюнике, в котором слова «все правовые аспекты особого статуса (Донбасса — ИА REGNUM)» заменены на «все правовые аспекты Закона об особом статусе». Это означает, что Украина не будет вносить изменения в свою конституцию, как это прописано в Минских соглашениях.

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