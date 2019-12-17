Киев, , 09:49 — REGNUM Компания «Нафтогаз Украины» подала судебный иск с требованием отменить сделку с фирмой Ukrainian Energy (США) на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает 17 декабря Time.

По данным издания, иск был подан в суд на прошлой неделе. В корпорации считают, что, выдавая разрешение, власти страны нарушили закон, поскольку на право разработки претендовала дочерняя структура «Нафтогаза».

Напомним, ранее Associated Press сообщила, что сделка была заключена между Ukrainian Energy и Украиной через месяц после визита в Киев американского министра энергетики Рика Перри на церемонию инаугурации президента страны Владимира Зеленского.

По данным агентства, контракт стал возможен после того, как Перри перечислил Зеленскому имена тех, кого он советует сделать советниками по энергетике. Президент Украины учёл это и выбрал из списка одного из основателей Ukrainian Energy Майкла Блейзера.