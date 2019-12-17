Джакарта, , 09:45 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что государство будет продолжать увеличивать помощь жителям Палестины, особенно палестинским беженцам, сообщает Sindonews.

По словам главы департамента по многостороннему сотрудничеству МИД Индонезии Фебриана Альфьянто Руддьярда, эта помощь может быть в форме финансирования и обучения палестинских беженцев.

«Конечно, в будущем эта тема станет нашей программой в Совете Безопасности ООН. Мы по-прежнему привержены постоянному увеличению вклада в наращивание потенциала и гуманитарную помощь в Палестине, как на двусторонней основе, как через донорские агентства, так и через совместные движения», — отметил Фебриан Альфьянто Руддьярда.

В сентябре 2019 года Индонезия предоставила агентству ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) грант на сумму около 1 млн долларов США для удовлетворения потребностей в продовольствии палестинских беженцев в Иордании.

Как сообщало ИА REGNUM, добровольцы из организации по оказанию неотложной медицинской помощи Индонезии отправились в Сектор Газа для участия в программе развития индонезийской больницы в этом конфликтом регионе.

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