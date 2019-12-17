Москва, , 09:43 — REGNUM Вопрос ухода американцев с турецкой военной базы Инджирлик очень актуален для США, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя обеспокоенность Пентагона по поводу закрытия базы.

«Инджирлик — это очень старая турецкая база, которая включает в себя аэропорт. Она работает с НАТО ещё с 1956 года и с тех пор использовалась как для разведывательных операций против СССР, так и для быстрого реагирования на кризисы Ближнего Востока.

После развала СССР ценность базы только возросла. Например, во время операции «Буря в пустыне» из Инджирлика американские бомбардировщики вылетали в Кувейт.

Но самым важным секретом использования Инджирлик стало хранение на ней американских ядерных боеприпасов. И хотя военные утверждают, что на сегодняшний день оно вывезено, но есть информация, что до 50 боезарядов все ещё хранится на базе.

Ухудшение отношений между США и Турцией только усиливается. На днях Конгресс США принял резолюцию, признав геноцид армян в Турции в начале прошлого века.

Поэтому вопрос о сохранении секретов и плавном уходе из Инджирлика для США встал в актуальную повестку дня. И остаться нельзя, и уходить не хочется», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Пентагона Марк Эспер намерен провести переговоры с министром обороны Турции, чтобы выяснить серьезность заявлений турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу закрытия авиабазы Инджирлик.

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