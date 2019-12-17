Нью-Дели, , 09:34 — REGNUM Студенты 36 крупных индийских вузов участвуют в протестах против нового закона о гражданстве. Об этом сообщает 17 декабря газета The Times of India.

Протесты поддержали, в частности, учащиеся Бомбейского индийского технологического института в Мумбаи, Мадрасского технологического института в Ченнаи, а также университеты в Лакхнау, Бенаресе, Кочине, Калькутте. Во многих вузах приостановлены занятия.

Студенты требуют отменить новую версию закона о гражданстве и выступают в поддержку учащихся вузов, которые были закрыты ранее из-за протестов и беспорядков.

Как сообщало ИА REGNUM, новый закон о гражданстве Индии упрощает его получение для выходцев из Пакистана, Афганистана и Бангладеш, если их притесняют на родине за религиозные взгляды. Закон не распространяется на мусульман.

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