Москва, , 09:23 — REGNUM Россия в ответ на подготовленный Германией, Бельгией и Кувейтом проект резолюции по доставке гуманитарной помощи в Сирию внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН свой вариант документа. Он предусматривает продление трансграничных поставок только на полгода и всего через два пункта пропуска.

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Напомним, Берлин, Брюссель и Эль-Кувейт в своей резолюции предложили продлить на год так называемые трансграничные операции и продолжить доставку помощи в Сирию через четыре уже существующих пункта пропуска, а также добавить к ним Телль-Абъяд на границе с Турцией. В свою очередь Москва считает необходимым исключить из этого списка пункты пропуска Эль-Ярубия и Аль-Раматха на шесть месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Отмечается, что оба варианта резолюции пока находятся на рассмотрении Совбеза ООН, но могут быть вынесены на голосование уже на этой неделе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили в населённой пункт Эбтаа в провинции Дераа очередную партию гуманитарной помощи. Общая масса груза превысила 3,5 тонны.