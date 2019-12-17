Биробиджан, , 09:28 — REGNUM Бывший вице-губернатор по внутренней политике Приморья Дмитрий Братыненко занял кресло в правительстве Еврейской АО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн назначил Дмитрия Братыненко исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства автономной области. Ранее Братыненко занимал различные руководящие должности на Сахалине, в Самарской и Воронежской областях, в 2018 году покинул пост вице-губернатора Приморья после проваленной выборной кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, после скандальных итогов второго тура голосования на выборах губернатора региона в 2018 году, Дмитрий Братыненко расстался со своей должностью. Эксперты, комментируя ещё итоги первого тура выборов губернатора Приморья, обвиняли именно куратора по внутренней политике в том, что врио главы края Андрей Тарасенко не смог набрать необходимых для победы более 50% голосов избирателей.