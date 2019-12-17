Исламабад, , 09:21 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан отменил запланированный визит в Малайзию под давлением Саудовской Аравии, об этом 17 декабря сообщает Geo TV со ссылкой на источник.

Источник отмечает, что вместо главы правительства в Куала-Лумпур полетит министр иностранных дел Пакистана Шах Мухмуд Куреши.

В Малайзии состоится саммит с участием исламских стран. Мероприятие будет посвящено вопросам борьбы с терроризмом, а также с распространяющейся в мире исламофобией.

Ожидается, что в нем примут участие президент Турции Реджеп Эрдоган, президент Ирана Хасан Рухани, а также эмир Катара шейх Тамим Хамад аль-Тани.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Пакистана посетит Бахрейн