Пхеньян, , 09:20 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын может объявить о разрыве диалога с США, выступая с новогодней речью. Об этом заявил 17 декабря на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения.

Он пояснил, что глава Северной Кореи может прекратить или приостановить переговоры по ракетно-ядерной проблеме, если на этом направлении не произойдёт никакого продвижения. Ранее Пхеньян отвёл Вашингтону срок до конца года, чтобы вместе прийти к компромиссу путем диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, о возобновлении переговоров по денуклеаризации президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын договорились в конце июня в Пханмунджоме. Прогресса в этом вопросе до сих пор нет.

Читайте также: «Шутку» Трампа Ким не понял и ответил совершенно серьёзно

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп США назвал преждевременным ослабление санкций против КНДР