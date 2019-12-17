, 09:07 — REGNUM Первый этап договоренности Соединенных Штатов и Китая об урегулировании торговых споров будет согласован через несколько недель, сообщил журналистам глава Белого дома Дональд Трамп.

«В действительности самым крупным (оставшимся) моментом является перевод. Сделка готова. Однако перевод чрезвычайно важен», — цитирует ТАСС Трампа.

Таким образом американский лидер прокомментировал достижение Пекином и Вашингтоном соглашения о решении ряда острейших торговых споров.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры между Вашингтоном и Пекином о торговой сделке идут не первый месяц. Необходимость договорённости возникла из-за того, что США при Дональде Трампе подняли пошлины на определённые и очень важные позиции китайского импорта.

Пекин начал вводить ответные пошлины. Достижение договорённости о «торговом ненападении» между двумя странами осложняется действиями законодательной власти США, которая давит на КНР политическими средствами, принимая законы о «правах человека».

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