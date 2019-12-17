Екатеринбург, , 09:09 — REGNUM Екатеринбургские депутаты не стали рассматривать положение о новых правилах для ежегодного отчёта мэра. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Вопрос предложил отложить до января 2020 года спикер думы Игорь Володин. Председатель напомнил, что проект документа может вызвать протест прокуратуры из-за ряда спорных моментов в тексте положения.

Абсолютное большинство депутатов поддержало предложение спикера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее положение об ужесточении годового отчёта собрало несколько отрицательных отзывов — от прокуратуры, Уральского государственного юридического университета и института регионального законодательства. В инстанциях посчитали, что документ не соответствует нормам федерального законодательства.

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