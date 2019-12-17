Улан-Удэ, , 09:04 — REGNUM Заявление министерства сельского хозяйства Бурятии по поводу возможного закрытия одного крупнейших аграрных предприятий республики вызвало резкую реакцию со стороны руководителя филиала «Россельхозцентра» Намжила Мардваева. Ранее именно он сообщил о проблемах на «СП «Тугнуй».

"Удивило то, что начали писать откровенную чушь вплоть до того, что стали отрицать и что якобы собственник не подтвердил», — написал он на своей странице в «Фейсбук».

По его словам, компания уже начала распродавать технику и скот.

«От такого наглого вранья как-то не по-себе становится, то ли спецом обостряют, раззадоривают. Не может быть, чтоб такое они не знали? Как будто вчера все услышали, как будто не знают о судьбе наших инвесторов и сельхозтоваропроизводителей», — продолжил директор филиала.

Мардваев добавил, что за последние годы в республике обанкротилось больше сотни сельскохозяйственных организаций. В их числе племзавод «Боргойский», который ещё с советских времён считался одним из самых известных брендов Бурятии, успешно переживший 90-е годы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сам директор «Тугнуя» Дмитрий Климов заявил, что проблемы на предприятии возникли из-за многочисленных проверок правоохранителей.

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