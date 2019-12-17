Вашингтон, , 09:02 — REGNUM В настоящее время рассматривать в Совете Безопасности ООН возможность смягчения санкций в отношении Северной Кореи пока преждевременно. Такое заявление сделал представитель Госдепа США.

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«КНДР угрожает дальнейшими провокациями, отказываясь от проведения встреч для обсуждения денуклеаризации, а также продолжая работать над созданием оружия массового уничтожения и над разработкой баллистических ракет», — пояснил представитель американского ведомства, слова которого приводит ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании Совета Безопасности ООН представитель Китая Чжань Цзюнь призвал организацию ослабить санкции против Северной Кореи. В свою очередь помощник генсека ООН по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону Халед Хиари призвал США и КНДР возобновить переговоры на дипломатическом уровне, чтобы достичь денуклеаризации Корейского полуострова.

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