Вашингтон, 17 декабря 2019, 09:02 — REGNUM В настоящее время рассматривать в Совете Безопасности ООН возможность смягчения санкций в отношении Северной Кореи пока преждевременно. Такое заявление сделал представитель Госдепа США.
Читайте также: Китай призвал ООН ослабить санкции против Северной Кореи
«КНДР угрожает дальнейшими провокациями, отказываясь от проведения встреч для обсуждения денуклеаризации, а также продолжая работать над созданием оружия массового уничтожения и над разработкой баллистических ракет», — пояснил представитель американского ведомства, слова которого приводит ТАСС.
Также по теме: В ООН призвали США и КНДР вернуться к переговорам
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании Совета Безопасности ООН представитель Китая Чжань Цзюнь призвал организацию ослабить санкции против Северной Кореи. В свою очередь помощник генсека ООН по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону Халед Хиари призвал США и КНДР возобновить переговоры на дипломатическом уровне, чтобы достичь денуклеаризации Корейского полуострова.
Читайте ранее в этом сюжете: Вашингтон сомневается в намерении Северной Кореи продолжать переговоры