Париж, , 09:01 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп пригласил представителей профсоюзов встретиться в среду, 18 декабря, передает BFM TV.

Эдуард Филипп предложил представителям профсоюзов провести двусторонние рабочие встречи по пенсионной реформе 18 декабря начиная с 14:30 по местному времени.

Ожидается, что в четверг, 19 декабря, премьер-министр «соберет всех представителей профсоюзов во время многосторонних переговоров», запланированных на 16:00 по местному времени.

Кроме того, Эдуард Филипп встретится с директорами компаний общественного транспорта, чтобы подвести итоги обсуждений, начатых с компанией французских железных дорог и госструктурой, управляющей общественным транспортом в Париже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мобилизации против пенсионной реформы во Франции 17 декабря могут принять участие более миллиона человек.

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