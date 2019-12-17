Киев, , 09:00 — REGNUM На 17 декабря 2019 года запланировано перекрытие центра Киева из-за крупных акций протеста против открытия рынка земли, сообщили 16 декабря в пресс-службе Национальной полиции Украины.

«Чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей и гостей столицы, на некоторых участках столичных автодорог будет ограничен въезд крупногабаритного, грузового и специального транспорта», — сказано в сообщении.

Как сообщил телеканал 112.ua, в Киев движется колонна сельхозтехники, которая будет участвовать в акции. Журналисты отметили, что фермеров останавливала полиция в районе города Фастова, якобы для проверки на наличие взрывчатки.

Напомним, ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что с 17 по 20 декабря парламент Украины может «войти в процесс рассмотрения» законопроекта об открытии рынка земли. Законопроект должен быть одобрен Радой во втором чтении.

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