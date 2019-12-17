Эрбиль, Ирак, , 08:59 — REGNUM Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел переговоры с новым послом Великобритании в Ираке Стивеном Хики, об этом 17 декабря сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, Барзани поздравил дипломата с назначением на свой пост. Стороны обсудили отношения Ирака и курдской автономии с Великобританией, подчеркнули необходимость сотрудничества для борьбы с терроризмом.

Отмечается, что политики сошлись во мнении относительно угрозы возрождения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое активизировало свою деятельность в последнее время.