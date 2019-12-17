Тбилиси, , 08:46 — REGNUM О новых акциях протеста, которые планируют оппозиционные грузинские партии в скором времени, 16 декабря рассказал журналистам один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Ближайшей из запланированных акций, по словам представителя оппозиции, будет пикетирование парламента Грузии в Тбилиси. Это планируется сделать 19 декабря.

«Мы не позволим властям делать свои «грязные дела». Пикетирование будет с утра. Завтрак и пикетирование стали переплетенными понятиями для оппозиции и для большинства населения, поскольку они приходят в парламент в 06:00», — рассказал о планах Угулава.

Также он сообщил, что в выходные состоятся манифестации в городах Зугуди и Батуми.

Кроме акций протеста оппозиция намерена встретиться в очередной раз с представителями правящей партии «Грузинская мечта». Эта встреча запланирована на 20 декабря и будет, скорее всего, последней в этом году.

Как передавало ИА REGNUM, ранее оппозиционные силы в Грузии объединились с целью добиться проведения избирательной реформы в стране. Они требуют введения на выборах в парламент в 2020 году пропорциональной системы вместо смешанной.

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