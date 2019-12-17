Киев, , 08:38 — REGNUM На Украине не будут создавать частные тюрьмы, поскольку это ведёт к росту числа заключённых, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська 16 декабря в эфире телеканала ICTV.

Министр отметил, что частный бизнес, вложивший деньги в создание тюрем, заинтересован в увеличении числа заключённых и лоббирует более тяжёлые наказания.

В качестве примера он привёл опыт США и Великобритании, где существуют частные тюрьмы, и количество заключённых гораздо выше, чем в странах северной Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Малюська анонсировал создание на Украине сети частных СИЗО, в которых богатые подозреваемые смогут со всеми удобствами ожидать решения суда.

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