Амстердам, , 08:25 — REGNUM Министерство юстиции Нидерландов намерено принять дополнительные меры против растущего потока беженцев из Молдавии. В ноябре в Нидерланды 480 молдавских беженцев подали запрос на получение убежища, однако считается, что у них практически нет шансов на успех.

В направленном в парламент письме заместитель министра юстиции по вопросам беженцев Аннеке Брукерс-Кнол пишет, что специальное подразделение Службы иммиграции и натурализации займётся ускоренным рассмотрением запросов молдавских беженцев. Рассмотрение предполагается завершить в течение трёх-четырёх недель, после чего выходцам из Молдавии придётся покинуть Нидерланды.

Молдавия не включена в список безопасных для возвращения стран, однако за последние три года не было ни одного случая, когда голландские власти сочли возможным предоставить статус беженца выходцу из Молдавии. Поэтому власти теряются в догадках, чем объяснить внезапный наплыв молдаван в Нидерланды.

Нидерландская королевская жандармерия с ноября проводит на пограничных пунктах контрольные мероприятия, направленные на выходцев из Молдавии. При задержании им предлагается 40 евро в качестве частичной компенсации расходов на дорогу из молдавского аэропорта домой. Сумма эта выдаётся только в случае действительного возвращения в Молдавию.