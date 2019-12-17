Москва, , 08:45 — REGNUM Классическим русофобом и нацистом назвал украинского журналиста Дмитрия Гордона телеведущий Владимир Соловьёв. Так ведущий ответил на слова Гордона о потере Россией в будущем ряда территорий, прозвучавшие в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

В программе Соловьёв показал отрывок видеозаписи с Гордоном, в которой тот заявил, что Россия забрала у Украины «то, что плохо лежало», то есть Крым. Гордон пожелал Москве «подавиться» Крымом и Донбассом, добавив, что в будущем у России отнимут эти регионы, а также Курильские острова, Карелию, Калининградскую область и другие территории.

Соловьёв назвал Гордона нацистом и русофобом, который выступил на стороне «империалистической Японии и нацистской Германии». Это человек, дополняющий «образ омерзительного представителя политического класса Украины», добавил он.

«Классический русофоб, который позорит прекрасную фамилию», — подчеркнул телеведущий, а в своём Instagram добавил, что украинец «ничего не понимает» и «историю не учит».