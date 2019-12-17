Нур-Султан, , 08:23 — REGNUM Администрация эмирата Дубай в ОАЭ поздравила Казахстан с Днем независимости, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

Вечером 16 декабря фасад небоскреба Бурдж-Халифа был окрашен в цвета казахстанского флага. В МИД Казахстана считают, что данная инициатива доказывает высокий уровень двусторонних отношений, которые развиваются в духе взаимопонимания, уважения и доверия.

Как сообщало ИА REGNUM, 16−17 декабря в Казахстане отмечают День независимости. Поздравительные телеграммы президенту республики Касым-Жомарту Токаеву направили главы Узбекистана, России, Бахрейна, Катара и других государств.

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