Киев, , 08:23 — REGNUM Стоимость газа для населения Украины этой зимой зависит от результатов переговоров с Россией, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 16 декабря в эфире телеканала ICTV.

«Это действительно фактор, который сильно влияет на цену газа. Поэтому, какая будет цена газа в январе и в феврале этой зимой, мы увидим, когда станет понятно, будет ли этот контакт. Это действительно зависит от этого», — рассказал он.

Гончарук отметил, что если Россия и Украина не подпишут договор о транзите российского газа, то его цена для населения Украины вырастет, но до предела, заданного компанией НАК «Нафтогаз».

"То есть, условно, если представить, что транзита газа РФ не будет, и рыночные цены взлетят в полтора раза, то цена для украинцев фактически не возрастёт. Она будет по той грани, которая была сегодня объявлена Нафтогазом», — прокомментировал глава правительства Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Нафтогазе» опровергли слухи о наличии предварительной договорённости с Газпромом. Переговоры продолжаются, но до практических результатов ещё далеко, отметили в пресс-службе украинской компании.

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