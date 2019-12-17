Киев, 17 декабря 2019, 08:23 — REGNUM Стоимость газа для населения Украины этой зимой зависит от результатов переговоров с Россией, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 16 декабря в эфире телеканала ICTV.
Гончарук отметил, что если Россия и Украина не подпишут договор о транзите российского газа, то его цена для населения Украины вырастет, но до предела, заданного компанией НАК «Нафтогаз».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Нафтогазе» опровергли слухи о наличии предварительной договорённости с Газпромом. Переговоры продолжаются, но до практических результатов ещё далеко, отметили в пресс-службе украинской компании.
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