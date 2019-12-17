Париж, , 08:21 — REGNUM В связи с «слишком централизованной организацией» префектура полиции Парижа должна быть реформирована, сообщает Le Figaro.

«Учреждение должно быть реформировано и развиваться в соответствии со своими методами управления», — говорится в отчете, который рассматривал управление префектуры полиции Парижа, а также миссии общественной безопасности, судебной полиции и общественного порядка в период с 2009 по 2018 годы.

Счетная палата вынесла 13 рекомендаций, которые указывают, в частности, на полномочия префекта полиции, «слишком централизованные» для большого района. Сегодня компетенция префекта полиции распространяется на три департамента внутренних пригородов, а также на три аэропорта Парижа.

В департаментах, где проживает 6,4 млн жителей, Счетная палата рекомендует передать полицейские службы под контроль префектов департаментов, что позволит «перебалансировать полицейские силы между Парижем и пригородом».

Отмечается также «дублирование полномочий» между префектурой полиции и министерством внутренних дел по вопросам судебной полиции.

Счетная палата также предлагает увеличить присутствие сотрудников полиции на дорогах общего пользования и создать новую сеть полицейских участков.

Напомним, в префектуре полиции Парижа насчитывается 34 000 сотрудников, которые находятся под непосредственным руководством префекта полиции Дидье Лальмана, с бюджетом более 2,2 млн евро.