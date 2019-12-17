Монтевидео, , 08:15 — REGNUM Будущее правительство Уругвая представил 16 декабря избранный президент страны Луис Лакалье. Полный состав кабинета министров Лакалье Поу опубликовал на своём сайте.

Как следует из опубликованного списка, министерство иностранных дел Уругвая возглавит бывший соперник избранного президента по выборной гонке, кандидат от центристской партии «Колорадо» Эрнесто Тальви, который после первого тура призвал голосовать за Лакалье.

МВД возглавит бывший сенатор и мэр города Пайсанду Хорхе Ларраньяга. Военное ведомство — Хавьер Гарсия. Экономическое ведомство Уругвая — Асусена Арбелече, которая работала в нём ещё с 2001 по 2014 год. Сельское хозяйство и промышленность с энергетикой возглавят, соответственно, Карлос Мария Уриарте и Омар Паганини.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лакалье победил на выборах президента Уругвая во втором туре, который прошёл 24 ноября. Противостоял ему кандидат от правящей левоцентристской коалиции.

Лакалье пообщал, что при нём у Уругвая будут «лучшие» отношения с МЕРКОСУР, Аргентиной, Бразилией и Парагваем.

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