Париж, , 08:02 — REGNUM Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с пятью главами африканских государств для переоценки «целей французского взаимодействия» в районе Сахель была перенесена на 13 января 2020 года, объявили в Елисейском дворце.

Президенты пяти стран «большой пятерки» Сахеля (Мали, Нигер, Буркина-Фасо, Чад, Мавритания) «подтвердили свое согласие и готовность к этой дате».

«Целью саммита будет определение целей французского взаимодействия в Сахеле. Это также заложит основы для увеличения международной поддержки стран региона», — говорится в пресс-релизе Елисейского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон «пригласил» членов G5 Сахеля провести саммит в По. Президент попросил их «прояснить» свою позицию относительно французского военного присутствия в Сахеле, которое все больше оспаривается их общественным мнением. Эммануэль Макон подчеркнул, что ожидает от глав африканских государств «публичного» заявления о том, что французские солдаты находятся в Сахеле по просьбе заинтересованных стран, а не с «неоколониальными целями».

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