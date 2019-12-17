Не только Курилы! Главе МИД Японии нужны откровенные переговоры в Москве

17 декабря в Москве принимают главу МИД Японии Тосимицу Мотэги. В рамках его визита запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и встреча с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным. Мотэги примет участие в работе российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам, а с главой МИД РФ обсудит вопросы заключения мирного договора между Японией и Россией.

Визит министра иностранных дел Японии в Россию продлится до 21 декабря. Ранее Мотэги заявлял, что рассчитывает на откровенный диалог, который не будет ограничен по времени, как предыдущие его встречи с Сергеем Лавровым.