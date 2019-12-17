Челябинск, , 07:46 — REGNUM Минэкономразвития Челябинской области возглавит Наталья Лугачёва. Сейчас она работает первым заместителем министра, сообщает пресс-служба южноуральского губернатора.

Нынешний министр Иван Куцевляк, который был назначен в начале июля, покидает этот пост. Он возглавит созданное в структуре аппарата правительства и губернатора экспертно-аналитическое управление.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в структуре было создано два новых управления. Одному из них пока ищут руководителя, а второму уже подыскали. Им стал чиновник, который, как и губернатор Алексей Текслер, является выходцем из Минэнерго России.

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