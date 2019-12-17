Челябинск, , 07:38 — REGNUM Министр экономического развития Челябинской области Иван Куцевляк получит новую должность. Он возглавит экспертно-аналитическое управление, сообщает пресс-служба губернатора.

Также Куцевляк станет заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, глава области Алексей Текслер создал в структуре аппарата два новых управления. Ещё одно будет заниматься проектной деятельностью. Ему начальника ещё ищут.

Добавим, нынешний министр занял свой пост в начале июля. Таким образом, уже второй раз за год министерство меняет своего руководителя.

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