Лондон, , 07:36 — REGNUM Новый вариант законопроекта, подготовленный правительством премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, исключит возможность продления переходного периода после выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), заявил 16 декабря политический обозреватель Роберт Пестон в эфире телеканала ITV.

По его информации, текст законопроекта будет рассмотрен новым составом Палаты общин 20 декабря. Предложенный правительством вариант предполагает, что переходный период завершится 31 декабря 2020 года и не будет продлеваться вне зависимости от итогов торговых переговоров с ЕС.

По мнению Пестона, такая мера поможет Джонсону ускорить переговоры о торговой сделке с ЕС, поскольку в этом случае будет сформулирована чёткая альтернатива Brexit для европейских партнёров Великобритании. Вместе с тем, ответил эксперт, Лондон сможет отменить и принимаемые сейчас изменения, поэтому сегодняшние поправки носят символический характер.

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