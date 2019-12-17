Иркутск, , 07:18 — REGNUM Вслед за губернатором Иркутской области Сергеем Левченко в отставку подал его заместитель, руководитель аппарата правительства и губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов. Поясняя свой поступок на странице Facebook, теперь уже бывший чиновник отметил:

«12 декабря я подал заявление на имя врио губернатора об освобождении меня от должности заместителя губернатора по собственному желанию. Причины этого решения, думаю, понятны: я был назначен на срок полномочий избранного губернатора Левченко Сергея Георгиевича и уйти должен вместе с ним! Считаю, что это честно! Спасибо всем, с кем работали вместе эти четыре сложных года!».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в отставку губернатор-коммунист Сергей Левченко отправился 12 декабря 2019 года. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Игоря Кобзева.

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