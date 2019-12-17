Иркутск, 17 декабря 2019, 07:18 — REGNUM Вслед за губернатором Иркутской области Сергеем Левченко в отставку подал его заместитель, руководитель аппарата правительства и губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов. Поясняя свой поступок на странице Facebook, теперь уже бывший чиновник отметил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, в отставку губернатор-коммунист Сергей Левченко отправился 12 декабря 2019 года. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Игоря Кобзева.
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