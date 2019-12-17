Челябинск, 17 декабря 2019, 07:15 — REGNUM В Челябинской области созданы новые подразделения в аппарате губернатора и правительства. Такое постановление подписал глава области Алексей Текслер.
Отныне начинают действовать экспертно-аналитическое управление и управление проектной деятельности. Им поручено курировать ход реализации нацпроектов и выполнение поручений губернатора.
Управление проектной деятельности займётся координацией и оперативным контролем за реализацией нацпроектов. В ведении экспертно-аналитического управления — экспертиза и контроль достижения ключевых показателей.
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