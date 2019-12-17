Москва, , 07:10 — REGNUM Готовность России к продолжению содействия Германии и ООН в вопросе урегулирования ситуации в Ливии подтвердил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба Кремля.

«Отмечены важность недопущения дальнейшего обострения ситуации и необходимость возобновления мирного диалога», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вопросу, посвящённому достижению мира в Ливии, главы двух государств уделили основное внимание. Путин и Меркель также дали позитивную оценку итогам переговоров в «нормандском формате», которые прошли 9 декабря в Париже, и обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере.

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