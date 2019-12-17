Вашингтон, , 07:08 — REGNUM Разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов», по заявлению не названных американских официальных лиц, совершает опасные маневры в международных водах около побережья штатов Флорида и Южная Каролина. Об этом 16 декабря сообщает телеканал CNN.

Утверждается, что все последние несколько дней, которые российский корабль находится в указанном районе, на нём не включают «некоторые навигационные огни», помогающие распознать корабль в условиях ограниченной видимости и не отвечают на запросы судов, которые опасаются столкновения с «Виктором Леоновым».

По информации телеканала, в некотором отдалении от российского корабля дежурит эсминец США. А Береговая охрана предостерегает суда, проходящие этим районом, об опасности столкновения с кораблём, осуществляющим и «другие беспорядочные маневры».

Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы американцы регулярно обнаруживают у своего побережья присутствие корабля — разведчика ВМФ России.

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