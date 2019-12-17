Вашингтон, , 06:19 — REGNUM Северная Корея может продолжить испытания своих вооружений, если не будет удовлетворена ходом переговоров с Соединёнными Штатами, заявил 16 декабря министр обороны США Марк Эспер, передаёт агентство Reuters.

«Я знаком с их тактикой запугивания и считаю, что нам следует серьезно отнестись к этому и приступить к обсуждению политического соглашения, которое позволит провести денуклеаризацию полуострова», — сказал глава Пентагона.

Ранее своими опасениями в связи с действиями Пхеньяна поделился президент США Дональд Трамп. Он выразил разочарование возможными разработками КНДР в военной сфере вопреки достигнутым договоренностям.

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8 декабря северокорейская пресса сообщила о новом испытании на космодроме Сохэ в районе Тончхан-ни. В соответствии с сообщениями, там был испытан ракетный двигатель.

Пхеньян не раз призывал США урегулировать спорные вопросы до конца года. Первые переговоры в июне 2018 года прошли достаточно успешно, но второй их тур в феврале 2019-го результата не дал. Также состоялась краткая встреча глав стран 30 июня, после которой Трамп заявлял о планах провести переговоры с Ким Чен Ыном до конца 2019 года.

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